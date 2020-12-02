Коронавирус в декабре 2020

Мероприятие намечено на второе декабря, в нем, в частности, примут участие глава российского минздрава и постпред РФ при ООН.
Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 108 863.
Власти Филиппин намерены провести вакцинацию 60 миллионов граждан страны от COVID-19, чтобы добиться коллективного иммунитета
Медики уже выявляли антитела к коронавирусной инфекции у здоровых младенцев, рожденных от матерей, перенесших COVID-19.
Экономический эксперт Галина Шеларь рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, выстоит ли молдавская экономика в случае введения жесткого карантина.
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