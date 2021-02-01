Коронавирус в феврале 2021

Главная причина сокращения стационаров, где проходят лечение COVID-пациенты, – уменьшение количества заразившихся коронавирусом.
В молдавской дипмиссии уточнили ряд последних ограничений, принятых израильскими властями, отметив, что некоторые запреты могут быть продлены и впоследствии.
Часть учеников сможет вернуться за парты, однако с определенными оговорками. К частичному возобновлению работы смогут приступить и некоторые культурные учреждения.
В Министерстве образования следят за эпидемиологической ситуацией во всех учебных заведениях республики. Ведомство представило еженедельный отчет.
Россия оценивает вакцины, как и любые другие страны, по принципам эффективности и безопасности, заявил Дмитрий Медведев.
Спасет ли нас всех вакцинация и как именно российским ученым удалось в столь сжатые сроки создать препарат "Спутник V"? Смотрите в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова интервью специалистов из РФ.
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