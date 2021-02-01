13:07 01 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.01
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск

Темы дня

Коронавирус - 2020

Коронавирус в феврале 2021

Вакцинация
10:48 01 Февраля 2021

Чебан рассказал, готовы ли медучреждения Кишинева к вакцинации от COVID-19

Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Село Рогожены Шолданештского района
Обезлюдевшее село — в Рогоженах осталось чуть больше десятка жителей
Утро на Sputnik'e: эксклюзивное интервью с создателем вакцины Спутник V
"Утро на Sputnik'e": эксклюзивное интервью с создателем вакцины "Спутник V"
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы


 

Орбита Sputnik

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться