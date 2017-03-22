ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Стрельба у здания британского парламента

О создании совместных пунктов пропуска на молдавско-украинской границе и преимуществах такого решения в эфире студии Sputnik Молдова рассказали подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска Первомайск Сергей Мартин и начальник Управления таможенного контроля Таможенной службы Молдовы Владислав Швец.
На снятом очевидцем видео запечатлены первые минуты после убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который был смертельно подстрелен киллером, скончавшимся после от ответной атаки охранника политика.
Сотрудники ФСБ задержали группу россиян, переправлявших по почте оружие из США, и изъяли у них огнестрельное пистолеты, винтовки и боеприпасы.
Сотрудники полиции и криминалисты исследовали место убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого застрелили в четверг в центре Киева.
Двенадцатилетняя Юлиана Берегой из Молдовы прошла на проект Голос.Дети, справившись с совсем недетской композицией.
В 2016 году в Молдове больных туберкулезом на учете было 3576 человек, что на 30 меньше, чем в 2015 году.
В общей сложности на перепись населения и жилищ от 2014 года было потрачено почти 84 миллиона леев.
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