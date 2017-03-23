Раскрыта тайна легендарного летчика-аса Покрышкина

С Покрышкиным Сухоруков встречался в Киеве на одном из съездов ДОСААФ.

"Для съезда мы делали в Молдавии радиоуправляемую модель самолета, которую должны были подарить Покрышкину. С целью узнать номер самолета, на котором он летал, я рассказал ему о готовящемся сюрпризе. Покрышкин ответил, что самолеты у него в войну были под самыми разными номерами", — сказал Сухоруков.

Носители фамилии Гимпу были героями Великой Отечественной войны >>>

Модель Покрышкину подарили, и номер ее был — 100.

Александр Покрышкин — советский летчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый трижды Герой Советского Союза, маршал авиации с 1972 года. Войну Покрышкин встретил в Молдавии и уже 23 июня открыл личный счёт — сбил первый Ме-109.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>