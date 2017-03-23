Эвакуация людей и исследование машины преступника на месте теракта в Лондоне

Осуществивший нападение в Лондоне действовал в одиночку, информации о дальнейших угрозах общественности нет, заявил представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, сообщает РИА Новости.

Он также сообщил, что британская полиция по делу о теракте в Лондоне провела обыски по шести адресам, задержала семь человек.

По уточненным данным полиции, жертвами произошедшего стали 3 человека. "Четвертый человек — это террорист, который был застрелен вооруженным сотрудником полиции на месте происшествия", — заявил заместитель комиссара столичной полиции Великобритании Марк Роули.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Злоумышленник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.