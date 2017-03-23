Военные учения российской артиллерии прошли под Оренбургом

Министерство обороны опубликовало кадры крупномасштабных учений, в которых приняли участие более тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники, сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как артиллеристы определяют цели и наносят по ним групповой удар из всех орудий. Точность поражения цели контролируется в том числе с помощью тепловизоров.

Боевые расчеты нанесли сосредоточенные групповые удары по движущимся колоннам противника, их командным пунктам, складам с оружием. Координаты целей подразделения получали с беспилотной авиации. Огонь велся на изнурение живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение военной техники.

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