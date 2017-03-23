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Кадры с места убийства Вороненкова в Киеве

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Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (8)
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Ruptly.
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Сотрудники полиции и криминалисты исследовали место убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого застрелили в четверг в центре Киева

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Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (8)




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