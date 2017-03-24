Первые минуты после убийства Вороненкова в Киеве

Раненый при нападении охранник Вороненкова успел подстрелить нападавшего, который позже скончался в больнице.

© RIA Novosti. Евгений Котенко Тело Вороненкова забрали с места убийства, Максакова упала в обморок

Состояние охранника оценивается как тяжелое, но контролируемое. Около четырех часов длилась операция охранника Вороненкова. Мужчина потерял много крови. Врачи во время операции достали пулю.

На кадрах видеозаписи видно, что раненный в перестрелке охранник после инцидента находился в сознании и даже общался со свидетелями.

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

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