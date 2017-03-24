Первые минуты после убийства Вороненкова в Киеве

Раненый при нападении охранник Вороненкова успел подстрелить нападавшего, который позже скончался в больнице.
Состояние охранника оценивается как тяжелое, но контролируемое. Около четырех часов длилась операция охранника Вороненкова. Мужчина потерял много крови. Врачи во время операции достали пулю.
На кадрах видеозаписи видно, что раненный в перестрелке охранник после инцидента находился в сознании и даже общался со свидетелями.
Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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