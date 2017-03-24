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Первые минуты после убийства Вороненкова в Киеве

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Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (8)
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Ruptly.
© Ruptly.

На снятом очевидцем видео запечатлены первые минуты после убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который был смертельно подстрелен киллером, скончавшимся после от ответной атаки охранника политика

Раненый при нападении охранник Вороненкова успел подстрелить нападавшего, который позже скончался в больнице.

Определен тип огнестрельного оружия, из которого стреляли в экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киева.
© RIA Novosti. Евгений Котенко
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Состояние охранника оценивается как тяжелое, но контролируемое. Около четырех часов длилась операция охранника Вороненкова. Мужчина потерял много крови. Врачи во время операции достали пулю.

На кадрах видеозаписи видно, что раненный в перестрелке охранник после инцидента находился в сознании и даже общался со свидетелями.

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

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Тема:
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (8)

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Теги:
киллер, убийство, Денис Вороненков, Киев




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