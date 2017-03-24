Как Молдова и Украина будут осуществлять совместный контроль на границе

В последнее время актуальность приобретает тема совместного пограничного контроля между Молдовой и Украиной. Надо признать, что в соседнее государство, у которого с Молдовой самый большой участок совместной границы, наши граждане ездят часто. У кого-то там родственники, кто-то ездит на экскурсии в Киев или Одессу, иные предпочитают ездить на лечение в санатории Трускавец и Сергеевка, остальные просто выезжают на отдых на черноморское побережье в теплое время года.

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Товарооборот между двумя соседними государствами в последние несколько лет стабильно колеблется у отметки в 280-290 миллионов долларов. Значима и доля внешней торговли Молдовы с Украиной.

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Между тем, в преддверии выходных, больших праздников или в период отпусков на пограничных пунктах пропуска между Молдовой и Украиной скапливаются почти километровые очереди из легковых автомобилей и большегрузных машин.

Помимо пробок на таможенных пунктах пропуска есть целый ряд проблем. Народные умельцы прокладывают спиртопроводы по дну Днестра и Прута. Контрабанда через границу также продолжает иметь место. Некоторые особо ретивые до наживы граждане и гости нашей страны пытаются ввезти в республику опасные и запрещенные вещества, такие, как ртуть, уран и цезий.

Как таможня не дает добро на проникновение в нашу страну запрещенных товаров, и как пограничники стараются держать границу на замке?

Как Украина и Молдова будут осуществлять совместный пограничный и таможенный контроль?

Как пресекают практику прокладывания спиртопроводов по дну Днестра >>> © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Контрабандисты активизировались на молдавской границе

Поспособствует ли такая мера экономии времени и нервов тех, кто хочет максимально быстро пересечь молдо-украинскую границу?

И как отразится такое решение на непризнанном Приднестровье?

Ответы на эти вопросы корреспондент радиостудии Sputnik Молдова Андрей Петрик искал вместе с подполковником Пограничной полиции, начальником пункта пропуска Первомайск Сергеем Мартиным и начальником Управления таможенного контроля Таможенной службы Молдовы Владиславом Швецем.

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