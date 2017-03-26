Москва отказалсь от электричества : уникальные видеокадры

Белорусская милиция пресекла несанкционированную акцию в центре Минска 25 марта. По информации правозащитников, были задержаны около 700 человек.
На стадионе ФК Краснодар перед товарищеским матчем Россия - Кот-д'Ивуар африканские футбольные фанаты были тепло встречены российскими болельщиками, которые напоили гостей чаем из русского самовара и вместе с ними пели песни.
О создании совместных пунктов пропуска на молдавско-украинской границе и преимуществах такого решения в эфире студии Sputnik Молдова рассказали подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска Первомайск Сергей Мартин и начальник Управления таможенного контроля Таможенной службы Молдовы Владислав Швец.
На снятом очевидцем видео запечатлены первые минуты после убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который был смертельно подстрелен киллером, скончавшимся после от ответной атаки охранника политика.
Белорусская милиция пресекла несанкционированную акцию в центре Минска 25 марта. По информации правозащитников, были задержаны около 700 человек.
Выступая в Киеве, София Ротару оступилась на сцене, но не растерялась и перевела инцидент в шутку.
Практически рекордно высоких отметок достигла температура воздуха в Молдове в последние дни.
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