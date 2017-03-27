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Парикмахер стрижет с завязанными глазами - вы бы пошли к такому

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(1:11 / 7.45Mb / просмотров видео: 36)
Sputnik.Камилла Алиева / Ильхам Мустафа
© Sputnik. Камилла Алиева / Ильхам Мустафа

Умелый парикмахер из Азербайджана славится своим уникальным методом стрижки - смотрите на видео Sputnik мастер-класс от азербайджанского парикмахера

Житель Азербайджана 24-летний Афиг Искендеров работает парикмахером уже десять лет. От коллег по цеху его отличает необычное хобби: он чаще всего стрижет клиентов вслепую — с закрытыми глазами.

"Пока этому учился, было трудно и даже несколько раз поранил себя ножницами", — рассказывает Афиг.

"Я делаю это, чтобы отличаться от других. А стричь вслепую могу благодаря чувствительности своих рук", — сообщил мастер, которого цитирует Sputnik Азербайджан.

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Теги:
парикмахер, Sputnik Азербайджан, Афиг Искендеров, Азербайджан, Культура и искусство




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