Молдова и Украина объявили общий бойкот контрабанде

В последнее время актуальность приобретает тема совместного пограничного контроля между Молдовой и Украиной. Надо признать, в соседнее государство, у которого с Молдовой самый большой участок совместной границы, наши граждане ездят часто. У кого-то там родственники, кто-то едет на экскурсии в Киев или Одессу, иные предпочитают ездить на лечение в санатории в Трускавец или в Сергеевку, остальные просто выезжают на отдых на черноморское побережье в теплое время года.

Как Украина и Молдова будут осуществлять совместный пограничный и таможенный контроль?

Поспособствует ли такая мера экономии времени и нервов тем, кто хочет максимально быстро пересечь молдо-украинскую границу?

Об этом моему коллеге, постоянному обозревателю радиостудии Sputnik Молдова Андрею Петрику рассказал подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска Первомайск — Сергей Мартин.

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