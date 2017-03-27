00:54 28 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Как наркотики дрейфуют через Молдову на Запад и в страны СНГ

Получить короткую ссылку
14 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(3:47 / 24.42Mb / просмотров видео: 4)
Sputnik.
© Sputnik.

Подполковник Пограничной полиции Сергей Мартин и начальник Управления таможенного контроля Таможенной службы Молдовы Владислав Швец рассказали в эфире студии Sputnik Молдова о том, как продавцы наркотиков выстраивают маршруты их транспортировки в ЕС и в Россию через нашу республику

В нашей стране нет и месяца, чтобы кто-нибудь из особо ретивых и жаждущих наживы индивидов не попытался бы ввезти на территорию республики один или несколько видов наркотиков.

Уничтожение наркотических средств
Sputnik
В Молдову завезли огромную партию наркотиков

Да, закон республики, конечно, суров и по некоторым статьям предусматривает солидные сроки заключения за массовую транспортировку, хранение и распространение наркотического зелья. Но жажда легкой наживы и надежда сорвать большой куш перевешивают чашу весов для тех, кто решил переступить закон и сорвать легкие деньги.

Марихуана, гашиш, "экстази", кокаин, героин — список дурманящих веществ, которые с завидной регулярностью пытаются ввезти в Молдову наркотрафиканты, довольно велик.

Однако мы решили поинтересоваться: удастся ли молдавским пограничникам и таможенникам совместно с украинской стороной более тщательно следить за путями поставок смертельного зелья?

Руки в наручниках
© fotolia
Наркодиллеры "подготовили" для школьников Кишинева 40 кг наркотиков

Правда ли, что Молдова уже прочно закрепилась в статусе перевалочной базы для трафика смертельного дурмана в страны ЕС и СНГ?

Как таможенники и пограничники обнаруживают наркотики на пунктах пропуска?

Ответы на эти вопросы постоянному обозревателю студии Sputnik Молдова в эфире дали подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска Первомайск Сергей Мартин и начальник Управления таможенного контроля Таможенной службы Молдовы Владислав Швец.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Теги:
экстази, кокаин, трафик, марихуана, гашиш, героин, наркотики, СНГ, ЕС, Молдова, Украина




Правила пользованияКомментарии

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik



Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Участники открытого чемпионата по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини Забайкальского края
Полубоги из Омска и Читы: Чемпионат по бодибилдингу состоялся в России
Молдова и Украина объявили общий бойкот контрабанде
Молдова и Украина объявили общий бойкот контрабанде
Кухонные гаджеты
"Кухонные гаджеты", которых не было у советских хозяек

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.