Как наркотики дрейфуют через Молдову на Запад и в страны СНГ

В нашей стране нет и месяца, чтобы кто-нибудь из особо ретивых и жаждущих наживы индивидов не попытался бы ввезти на территорию республики один или несколько видов наркотиков.

Sputnik В Молдову завезли огромную партию наркотиков

Да, закон республики, конечно, суров и по некоторым статьям предусматривает солидные сроки заключения за массовую транспортировку, хранение и распространение наркотического зелья. Но жажда легкой наживы и надежда сорвать большой куш перевешивают чашу весов для тех, кто решил переступить закон и сорвать легкие деньги.

Марихуана, гашиш, "экстази", кокаин, героин — список дурманящих веществ, которые с завидной регулярностью пытаются ввезти в Молдову наркотрафиканты, довольно велик.

Однако мы решили поинтересоваться: удастся ли молдавским пограничникам и таможенникам совместно с украинской стороной более тщательно следить за путями поставок смертельного зелья?

Правда ли, что Молдова уже прочно закрепилась в статусе перевалочной базы для трафика смертельного дурмана в страны ЕС и СНГ?

Как таможенники и пограничники обнаруживают наркотики на пунктах пропуска?

Ответы на эти вопросы постоянному обозревателю студии Sputnik Молдова в эфире дали подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска Первомайск Сергей Мартин и начальник Управления таможенного контроля Таможенной службы Молдовы Владислав Швец.

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