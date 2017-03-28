Протесты в Париже: сожженные машины и столкновения с полицией

Десятки представителей китайской общины в Париже собрались у здания полицейского участка в 19 округе, чтобы выразить протест против жестокости полиции в связи с убийством 56-летнего Ли Шайо. Мирная демонстрация переросла в столкновения, когда неизвестные разбили стекло полицейской машины и попытались ее поджечь, а полиция начала разгонять собравшихся, сообщает РИА Новости.

В результате беспорядков трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, 35 демонстрантов были арестованы.

Поводом для столкновений стал инцидент, произошедший 27 марта. Тогда двое полицейских приехали в квартиру проверить информацию о бытовой ссоре и застрелили мужчину, который выскочил на них с ножницами. Дочь погибшего считает, что ее отец не мог напасть на людей.

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