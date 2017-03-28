Здесь ходили динозавры: обнаружен самый большой след древнего ящера

Крупнейшая в центральной и восточной Европе авиакомпания low-cost перелетов WizzAir открыла авиабазу в Международном аэропорту Кишинева. Какие преимущества будут у пассажиров главных воздушных ворот Молдовы?
Сирийские солдаты и отряды союзного ополчения ведут контрнаступление на позиции боевиков на севере провинции Хама.
Несколько автомобилей были подожжены во время столкновений между полицией и протестующими против полицейского насилия демонстрантами в Париже, смотрите на видео, что происходило на улицах французской столицы.
Подполковник Пограничной полиции Сергей Мартин и начальник Управления таможенного контроля Таможенной службы Молдовы Владислав Швец рассказали в эфире студии Sputnik Молдова о том, как продавцы наркотиков выстраивают маршруты их транспортировки в ЕС и в Россию через нашу республику.
Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о скором подписании с Россией нового важного соглашения.
Президент Молдовы Игорь Додон обратился к премьеру Павлу Филипу с просьбой начать процедуру отставки министра просвещения Корины Фусу.
Лидера Республики Молдова Игоря Додона пригласили принять участие в мероприятиях на Красной площади 9 мая.
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