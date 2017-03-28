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Из аэропорта Кишинева можно улететь в Европу по более дешевым билетам

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Sputnik / EVGHENII PANASENCO
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO

Крупнейшая в центральной и восточной Европе авиакомпания low-cost перелетов WizzAir открыла авиабазу в Международном аэропорту Кишинева. Какие преимущества будут у пассажиров главных воздушных ворот Молдовы?

Инвестиции компании WizzAir в открытие авиабазы в Кишиневе составили 99 миллионов долларов США. Благодаря этому созданы 36 новых рабочих мест.

Глава компании "Avia-Invest" — администратора Международного аэропорта Кишинева Петр Жардан заявил, что "открытие технической базы компании WizzAir в аэропорту Кишинева означает, что авиаперевозчик начинает выполнять полеты из столицы Молдовы как из еще одной отправной точки".

По его словам, это предполагает более расширенную гамму направлений, удобство для пассажиров и, конечно, билеты по более интересным ценам.

"Для Международного аэропорта Кишинева выделен самолет Airbus 320, который будет выполнять полеты как по уже существующим маршрутам компании WizzAir, так и по двум новым направлениям. Речь идет о рейсах в Берлин и Барселону", — сказал Жардан.

Он отметил, что открытие операционной базы WizzAir в молдавской столице в очередной раз доказывает, что Международный аэропорт Кишинева становится все более привлекательным в индустрии авиаперевозок.

"Наличие авиабазы означает большее количество рейсов в крупные европейские города, а также увеличение количества новых рабочих мест в области авиации и туризма на местном уровне", — подчеркнул Жардан.

У аэропорта Кишинева появится запасная взлетно-посадочная полоса
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
У аэропорта Кишинева появится запасная взлетно-посадочная полоса

По его словам, "Avia-Invest" планирует в ближайшем будущем расширить портфолио рейсов по доступным ценам, чтобы предоставить пассажирам из Молдовы как можно больше интересных и доступных направлений

Заместитель главы представительства Германии в Молдове Флориан Зайц считает, что запуск новых рейсов поможет привлечь в Молдову больше туристов.

"У Молдовы — большой потенциал. Республика остается пока еще незнакомой страной для жителей моей Родине. Благодаря таким возможностям туристов станет больше. Так что не пугайтесь, если вы увидите больше немцев на улицах Кишинева", — пошутил представитель посольства Германии в Молдове.

По его мнению, новые направления также помогут привлечь еще больше инвестиций в республику.

Посол Венгрии в Молдове Матиаш Силаги отметил, что открытие новой операционной базы авиакомпании WizzAir создаст настоящие мосты между Республикой Молдовой и другими регионами Европы.

Глава Департамента по связям с общественностью WizzAir Тамара Валлойс (Tamara Vallois) рассказала, что данный момент компания предоставляет семь направлений в четыре страны.

"К слову в две страны совершенно новые рейсы — это Берлин (Германия) и Барселона (Италия). Мы международная авиакомпания. Считаем, что очень важно в каждой стране предоставлять нашим пассажирам тот комфорт общаться на родном языке. Поэтому местные персонал будет присутствовать и на наших рейсах из Кишинева", — добавила Валлойс.

Она заявил, что авиаперевозчик планирует и дальше предоставлять клиентам из Молдовы все больше возможностей для путешествий в Европу по низким тарифам. Помимо новых рейсов в Берлин и Барселону, которые будут осуществляться два раза в неделю, WizzAir увеличит количество вылетов по направлениям Кишинев-Болонья и Кишинев-Венеция.

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Теги:
WizzAir, Международный аэропорт Кишинева, Avia Invest, Тамара Валлойс (Tamara Vallois), Матиаш Силаги, Флориан Зайц, Петр Жардан, Молдова, Кишинев




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