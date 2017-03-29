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Как встретили футбольных фанатов из Бельгии в Сочи

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Ruptly.
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Российские активисты вручили футбольным болельщикам из Бельгии памятные декоративные подушечки с надписью "Gentlefan" перед товарищеским матчем стран на стадионе "Фишт" в Сочи

Сувенир в память о товарищеском матчем бельгийским фанатам раздавали девушки в костюмах ангелов. На декоративных подушечкам было вышито "Gentlefan. Russian warm welcome". Многие фанаты по-русски благодарили за презенты и даже говорили, что любят Россию, сообщает РИА Новости.

Ранее подобная акция прошла в Ростове-на-Дону, где российские болельщики перед матчем "Ростова" и "Манчестер Юнайтеда" дарили английским фанатам теплые пледы. А футбольных фанатов сборной из Кот-д'Ивуара перед товарищеским матчем с российской командой в Краснодаре угостили горячим чаем из самовара и легкими закусками.

Товарищеский матч между сборными Бельгии и России прошел на стадионе "Фишт" в Сочи во вторник. Команды сыграли вничью, окончив матч со счетом 3:3.

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Теги:
фанаты, футбол, Ростов-на Дону, Спорт




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