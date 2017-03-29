Жительницу Молдовы ждал сюрприз от крупнейшей авиакомпании

Крупнейшая в центральной и восточной Европе авиакомпания low-cost перелетов Wizz Air вручила подарок своему полумиллионному пассажиру в Международном аэропорту Кишинева. Им оказалась жительница молдавской столицы.

Глава Департамента по связям с общественностью Wizz Air Тамара Валлойс (Tamara Vallois) отметила, что счастливый пассажир прибыл из Рима.

"От лица компании Wizz Air она получила бесплатный билет в любое направление из Кишинева туда и обратно. Как мы шли к этой большой цифре? Начинали с 17 тысяч перевезенных пассажиров в 2013 году, в 2016-м мы уже перевезли 225 тысяч пассажиров. В будущем мы увидим такую же тенденцию — рост пассажиропотока", — сказала Валлойс.

На данный момент лоукостер Wizz Air осуществляет из аэропорта Кишинева семь рейсов в четыре страны. Пассажиры, планирующие путешествовать в одном из этих направлений, могут забронировать авиабилеты на сайте wizzair.com по тарифам от 29,99 евро.

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