Симоньян рассказала о привычках, которые сделали ее успешной

Участники мероприятия обсудили тему "Гендерные вопросы в современной журналистике".

Поделившись личным опытом, Симоньян рассказала о необходимости иметь большой стимул для работы, чтобы достичь успеха в профессиональной деятельности, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Надо очень сильно этого хотеть, без этого вы обязательно будете поддаваться искушению лишний раз расслабиться, посидеть с друзьями. Значительную часть юности я пахала и мало спала. В голове постоянно должна работать установка на повышение профессиональной деятельности и расширение кругозора. Я очень хорошо училась, как типичная советская отличница: золотая медаль, красный диплом, олимпиады и так далее. Мне это очень помогало. Наверное, двоечники тоже делают потрясающие карьеры — я говорю о своем опыте", — сказала Симоньян.

Она отметила, что ей очень помогла привычка выполнять все на 5 с плюсом. В работе нужно выкладываться на 100 процентов, считает главный редактор Sputnik.

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