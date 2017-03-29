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Симоньян рассказала о привычках, которые сделали ее успешной

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(1:33 / 11.43Mb / просмотров видео: 104)
Sputnik.Эмиль Садыров
© Sputnik. Эмиль Садыров

Главный редактор международного информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян во время видеомоста рассказала журналистам, какие качества ей помогли ей стать успешной в медиасфере

Участники мероприятия обсудили тему "Гендерные вопросы в современной журналистике".

Поделившись личным опытом, Симоньян рассказала о необходимости иметь большой стимул для работы, чтобы достичь успеха в профессиональной деятельности, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Надо очень сильно этого хотеть, без этого вы обязательно будете поддаваться искушению лишний раз расслабиться, посидеть с друзьями. Значительную часть юности я пахала и мало спала. В голове постоянно должна работать установка на повышение профессиональной деятельности и расширение кругозора. Я очень хорошо училась, как типичная советская отличница: золотая медаль, красный диплом, олимпиады и так далее. Мне это очень помогало. Наверное, двоечники тоже делают потрясающие карьеры — я говорю о своем опыте", — сказала Симоньян.

Она отметила, что ей очень помогла привычка выполнять все на 5 с плюсом. В работе нужно выкладываться на 100 процентов, считает главный редактор Sputnik.

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Теги:
Гендерные вопросы, карьера, журналистика, Симоньян




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