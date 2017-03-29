Тигрята в крымском сафари-парке

Новорожденные котята стали первым потомством тигров Фроси и Феликса. По словам сотрудников парка, новоиспеченная мать никого не подпускает к детенышам и выкармливает их самостоятельно, что не так уж часто встречается у живущих в неволе тигров, сообщает РИА Новости.
В ближайшие две недели у тигрят откроются глаза и только после этого их покажут посетителям сафари-парка.
Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 500 особей.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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