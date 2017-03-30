Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь

По мнению Павла Мидригана, ПСРМ необходимо задуматься о новых людях и новых лидерах.

"У них пока ветер в парусах, но им надо еще прибавить силы и, так сказать, подкрепить средний офицерский состав людьми, которые могут организовать, которые могут убеждать, которые могут передавать мысль", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

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