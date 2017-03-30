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Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь

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Sputnik.
© Sputnik.

Декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган считает, что победа на президентских выборах лидера Партии социалистов Игоря Додона не должна восприниматься членами этого политформирования как возможность расслабиться

По мнению Павла Мидригана, ПСРМ необходимо задуматься о новых людях и новых лидерах.

"У них пока ветер в парусах, но им надо еще прибавить силы и, так сказать, подкрепить средний офицерский состав людьми, которые могут организовать, которые могут убеждать, которые могут передавать мысль", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

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Теги:
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