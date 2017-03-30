Путин на пленарной сессии форума "Арктика — территория диалога"

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
В четверг, 30 марта в 11.00 в мультимедийном пресс-центре прошла пресс-конференция на тему: "День Добрых Дел" в Молдове".
Декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган считает, что победа на президентских выборах лидера Партии социалистов Игоря Додона не должна восприниматься членами этого политформирования как возможность расслабиться.
В крымском сафари-парке "Тайган" родились три амурских тигренка. Смотрите на видео, как мать-тигрица кормит новорожденных малышей и бережно за ними ухаживает.
Главный редактор международного информационного агентства и радио Sputnik во время видеомоста рассказала журналистам, какие качества помогли ей стать успешной в журналистике.
Это не шутка к 1 апреля: с легкой руки мэрии на подступах к Кишиневу появится еще одна свалка – похоже, что столица утонет в собственном мусоре.
Фракция либерал-демократов исключила из своих рядов депутата Ангела Агаке.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс выступает за сотрудничество с Молдовой.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.