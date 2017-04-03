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Совесть не выросла: как администрация Кишинева издевается над стариками

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(1:04 / 7.77Mb / просмотров видео: 56)
Sputnik.
© Sputnik.

О чем думают кишиневские чиновники, которые считают, что пожилые люди должны пройти через унижения – таким вопросом задаются в Республиканской организации ветеранов.

Нынешние чиновники городских служб мэрии Кишинева — это внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, людей, которые восстанавливали Молдову из руин, построили то самое лучшее, что есть сегодня — дворцы культуры, спорта, больницы, фабрики, школы…

Владимир Щетинин, Алла Мироник, Юрий Еремин, Мария Скрипник и Иван Сухоруков
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Ветераны Молдовы: их становится меньше, а достойной жизни все нет

Но прошли года, "детки" выросли, а их совесть — нет.

Как живут ветераны в Молдове >>>

Как чиновники городской администрации издеваются над стариками, рассказала председатель Комитета ветеранов труда Республиканского совета Организации ветеранов Молдовы Мария Скрипник.

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Теги:
старики, чиновники, ветераны, Республиканская организация ветеранов Молдовы, Мария Скрипник, Молдова




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