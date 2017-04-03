Совесть не выросла: как администрация Кишинева издевается над стариками

Нынешние чиновники городских служб мэрии Кишинева — это внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, людей, которые восстанавливали Молдову из руин, построили то самое лучшее, что есть сегодня — дворцы культуры, спорта, больницы, фабрики, школы…

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Ветераны Молдовы: их становится меньше, а достойной жизни все нет

Но прошли года, "детки" выросли, а их совесть — нет.

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Как чиновники городской администрации издеваются над стариками, рассказала председатель Комитета ветеранов труда Республиканского совета Организации ветеранов Молдовы Мария Скрипник.

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