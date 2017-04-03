Чтобы определить погоду предстоящего лета, сотрудники зоопарка в Ярославле испекли два пирога и предложили медведям зоопарка выбрать наиболее аппетитный. Один из пирогов символизировал теплое лето, и был испечен в форме солнца. Второй — в форме луны и означал холодную погоду. Начинка у лакомств также отличалась: мясная против рыбной, сообщает РИА Новости.

Эксперимент по прогнозированию погоды проходил с участием двух бурых медведей, и оба после недолгого выбора первым попробовали мясной пирог — "солнце".

Сотрудники ярославского зоопарка надеются, что косолапые не ошиблись в прогнозе погоды, и лето будет теплым и безоблачным.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>