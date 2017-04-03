20:10 03 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Видео

Мрамор, арки и барельефы - как выглядит роскошный музей лошадей в Китае

Получить короткую ссылку
3 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:36 / 3.80Mb / просмотров видео: 138)
Ruptly.
© Ruptly.

Несколько сотен парнокопытных представлены в музей лошадей в Китае. Смотрите на видео, как живут "экспонаты" в загонах с мраморными полами и шикарной архитектурой

Площадь музея — около 8700 квадратных метров, в его составе находятся четыре профессиональных выставочных зала, где можно увидеть парнокопытных 43-х пород из 30 стран. Также на экспозиции есть отдельный вольер для зебр и пони, передает РИА Новости.

Многие животные украшены: гривы заплетены в косы с вплетением лент, у некоторых особей можно даже заметить окрашенные в яркий цвет пряди. С любым животным можно сфотографироваться.

Залы в музее украшены мраморными полами, всевозможными статуями и роскошными люстрами.

Считается, что это — единственный музей лошадей в мире, где среди экспонатов есть живые особи, сообщает агентство Ruptly.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Теги:
пони, зебры, экспозиция, живая стена, музей, Китай




Правила пользованияКомментарии

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik



Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Видеофакт: заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге
Заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге
Жизненный путь Евгения Евтушенко
Жизненный путь Евгения Евтушенко

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.