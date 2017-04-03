Заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге

По различной информации от одного до двух взрывов произошли в понедельник в метро Санкт-Петербурга. В результате погибли девять человек и несколько десятков получили ранения, среди них есть дети, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я хочу выразить слова самого искреннего сожаления и сочувствия в адрес близких и пострадавших", — сказал Путин. Он добавил, что правоохранительные службы работают и сделают все для того, чтобы выявить полные причины случившегося.

В свою очередь Лукашенко выразил своему российскому коллеге и пострадавшим соболезнования.

"Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество", — подчеркнул белорусский лидер.

Президенты Беларуси и России в понедельник проводят двухсторонние переговоры в Санкт-Петербурге.

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