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Заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге

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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (15)
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин выступили с заявлением в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге, смотрите на видео заявление политиков

По различной информации от одного до двух взрывов произошли в понедельник в метро Санкт-Петербурга. В результате погибли девять человек и несколько десятков получили ранения, среди них есть дети, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я хочу выразить слова самого искреннего сожаления и сочувствия в адрес близких и пострадавших", — сказал Путин. Он добавил, что правоохранительные службы работают и сделают все для того, чтобы выявить полные причины случившегося.

В свою очередь Лукашенко выразил своему российскому коллеге и пострадавшим соболезнования.

"Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество", — подчеркнул белорусский лидер.

Президенты Беларуси и России в понедельник проводят двухсторонние переговоры в Санкт-Петербурге.

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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (15)

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Теги:
метро, взрыв, Лукашенко, Путин, Санкт-Петербург, Беларусь, Россия




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