Люди несут цветы в память о жертвах теракта в Петербурге

В Санкт-Петербурге жители принесли живые цветы к входам на станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", на перегоне между которыми произошел взрыв. У одной из станций в память о погибших возложил цветы президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В Москве и Севастополе желающие почтить память жертв теракта в Петербурге приходят к стелам города-героя Ленинграда.

Цветы также появились у входа в российское посольство в Лондоне.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>