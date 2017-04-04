Молдова скорбит вместе с Россией

Так граждане Молдовы выражали соболезнования народу России и, в частности, жителям Санкт-Петербурга в связи с гибелью людей в результате взрыва в городском метро.

Чувства скорби по погибшим и солидарности к их родным и близким, а также всем гражданам России выразили представители дипломатического корпуса во главе с послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

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