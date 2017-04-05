Хисамов о советском прошлом: достижения или колониальные пережитки

Восприятие советского прошлого как "тяжкого наследия" колониальной политики центра контрпродуктивно и не способствует выработки национальной идентичности молодых государств, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова российский телеведущий, публицист и политолог Искандер Хисамов.

"Я долгое время на Украине пытался убедить общественность и понять: почему вы отказываетесь от советского и даже имперского прошлого? Ведь украинцы были неотъемлемой частью российской элиты", — сказал Хисамов.

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