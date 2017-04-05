15:27 05 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Видео

Легендарной "Ниве" 40 лет: покоритель гор и мечта миллионов

Получить короткую ссылку
610

Новости

Все новости
Все новости
(1:34 / 9.69Mb / просмотров видео: 536)
RIA Novosti
© RIA Novosti.

Первый внедорожник ВАЗ-2121 "Нива" сошел с конвейера автозавода в Тольятти 5 апреля 1977 года: смотрите на видео первые "шаги" автомобиля, ставшего популярным не только в странах СНГ, но и на Западе

История создания "Нивы" проста — Советскому Cоюзу был необходим автомобиль повышенной проходимости, при этом обладающий комфортом легковушки, сообщает Sputnik Беларусь.

Руководил созданием легендарного авто конструктор Петр Прусов. Прототип "Нивы" дорабатывался в течение нескольких лет, а 31 июля 1975 года Минавтопром СССР вынес постановление о серийном производстве внедорожника.

Леонид Брежнев и Иван Бодюл
© Sputnik/ Juri Abramotschkin
Откуда у цыганского барона Молдовы "ЗИЛ" Брежнева и "Чайка" Андропова

По цене немногим дешевле "Волги" и на порядок дороже знаменитой "копейки" новинка пришлась по душе многим любителям активного отдыха, однако машина была в дефиците, так как до 80% "Нив" уходило на экспорт. Причем на Западе советский внедорожник расходился "на ура". Всего ВАЗ 2121 продавался в более чем 100 странах мира, а сборка, кроме СССР, была организована в шести государствах.

"Нива" за всю свою историю успела побывать в базовом лагере под Эверестом на высоте 5200 метров, в Гималаях (5726 метров), дважды покорить Северный полюс и поучаствовать в ралли-рейдах Париж — Дакар, "Ралли Фараонов" и Париж — Пекин, где команды, ехавшие на внедорожнике, занимали призовые места.

В 2001 году товарный знак NIVA был выкуплен американским автомобильным гигантом General Motors, после чего появился новый внедорожник под легендарным брендом. А классическая "Нива" теперь именуется LADA 4x4. Всего с момента выпуска первой "Нивы" было произведено более двух миллионов внедорожников в различных модификациях.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Советы при покупке б/у авто: как распознать битые машины
Теги:
Минавтопром, ВАЗ, Нива, ВАЗ 2121, Автомобили, АвтоВАЗ, СССР, история, Тольятти, Россия, Общество




Правила пользованияКомментарии

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik



Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Открытие мотосезона 2017
Кишинев не сможет спать три дня: байкеры открыли "Мотосезон-2017"
Покоритель полюса и призер ралли: легендарной Ниве – 40 лет
Легендарной "Ниве" – 40 лет: покоритель гор и мечта миллионов
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Теракт в метро Санкт-Петербурга: как это было

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.