Легендарной "Ниве" – 40 лет: покоритель гор и мечта миллионов

История создания "Нивы" проста — Советскому Cоюзу был необходим автомобиль повышенной проходимости, при этом обладающий комфортом легковушки, сообщает Sputnik Беларусь.

Руководил созданием легендарного авто конструктор Петр Прусов. Прототип "Нивы" дорабатывался в течение нескольких лет, а 31 июля 1975 года Минавтопром СССР вынес постановление о серийном производстве внедорожника.

По цене немногим дешевле "Волги" и на порядок дороже знаменитой "копейки" новинка пришлась по душе многим любителям активного отдыха, однако машина была в дефиците, так как до 80% "Нив" уходило на экспорт. Причем на Западе советский внедорожник расходился "на ура". Всего ВАЗ 2121 продавался в более чем 100 странах мира, а сборка, кроме СССР, была организована в шести государствах.

"Нива" за всю свою историю успела побывать в базовом лагере под Эверестом на высоте 5200 метров, в Гималаях (5726 метров), дважды покорить Северный полюс и поучаствовать в ралли-рейдах Париж — Дакар, "Ралли Фараонов" и Париж — Пекин, где команды, ехавшие на внедорожнике, занимали призовые места.

В 2001 году товарный знак NIVA был выкуплен американским автомобильным гигантом General Motors, после чего появился новый внедорожник под легендарным брендом. А классическая "Нива" теперь именуется LADA 4x4. Всего с момента выпуска первой "Нивы" было произведено более двух миллионов внедорожников в различных модификациях.

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