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Родители Джалилова прибыли в Петербург

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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (31)
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(1:09 / 7.57Mb / просмотров видео: 870)
Ruptly.
© Ruptly.

Прибывшие в Петербург родители Акбаржона Джалилова не захотели общаться с прессой, однако на вопрос о том, верят ли они в виновность сына, мать предполагаемого террориста ответила отрицательно

Мать и отец Акбаржона Джалилова, которого подозревают в совершении взрыва в поезде метро Санкт-Петербурга, прилетели в Россию. 

В аэропорту Пулково они отказались отвечать на вопросы представителей СМИ.

Акбаржон Джалилов
© AFP/
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Однако, когда один из журналистов спросил, верят ли они в то, в чем обвиняют их сына, женщина отрицательно покачала головой, передает РИА Новости.

У Джалиловых трое детей, из которых только младший сын пока живет с родителями. В этом году он заканчивает школу в Оше. Старшая сестра подозреваемого живет с мужем. Соседи характеризуют семью Джалиловых как очень "положительную и дружную". По словам одного из родственников семьи, Акбаржон регулярно посещал мечеть, но не был замечен в приверженности экстремистским взглядам.

СК РФ во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро — это 22-летний уроженец Киргизии Джалилов. Ранее сообщалось, что родственники подозреваемого в причастности ко взрыву в метро Санкт-Петербурга, проживающие в Киргизии, допрошены в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (31)

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Теги:
уроженец Киргизии, устроил взрыв, СК РФ, аэропорт Пулково, Акбаржон Джалилов, метро, мать, отец, СМИ, взрыв, Санкт- Петербург




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