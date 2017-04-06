Как молдавские и украинские служебные собаки будут понимать друг друга

Цель такой меры ясна: по словам сотрудников Пограничной полиции, это позволит значительно сократить время и нервы людей, которые до этого вынуждены были десятками минут, а то и часами простаивать на пограничных пунктах, ожидая своей очереди на прохождение паспортного контроля.

© Sputnik. Евгений Панасенко Как в Молдове прошел кинологический биатлон

И, если с совместной процедурой проверки граждан и транспортных средств пограничниками все более или менее понятно, то вопрос возникает с использованием четвероногих помощников стражей границы — служебных собак.

Дело в том, что с 2014 года в Молдове собаки обучаются кинологами командам исключительно на государственном языке. Та же практика введена и в соседней Украине, где четвероногие ищейки понимают команды исключительно на "державной мове".

Как быть в ситуации, когда на совместный контроль границы заступит наряд, состоящий из украинских пограничников и молдавской служебной собаки, и удастся ли им понять друг друга?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска "Первомайск-Кучурган" Сергей Мартин.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>