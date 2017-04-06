Как молдавские и украинские служебные собаки будут понимать друг друга

Цель такой меры ясна: по словам сотрудников Пограничной полиции, это позволит значительно сократить время и нервы людей, которые до этого вынуждены были десятками минут, а то и часами простаивать на пограничных пунктах, ожидая своей очереди на прохождение паспортного контроля.
И, если с совместной процедурой проверки граждан и транспортных средств пограничниками все более или менее понятно, то вопрос возникает с использованием четвероногих помощников стражей границы — служебных собак.
Дело в том, что с 2014 года в Молдове собаки обучаются кинологами командам исключительно на государственном языке. Та же практика введена и в соседней Украине, где четвероногие ищейки понимают команды исключительно на "державной мове".
Как быть в ситуации, когда на совместный контроль границы заступит наряд, состоящий из украинских пограничников и молдавской служебной собаки, и удастся ли им понять друг друга?
Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска "Первомайск-Кучурган" Сергей Мартин.
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