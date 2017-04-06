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Как молдавские и украинские служебные собаки будут понимать друг друга

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(1:40 / 12.17Mb / просмотров видео: 66)
Sputnik.
© Sputnik.

Молдова и Украина договорились о введении совместного контроля границы на ряде пунктов пропуска.

Цель такой меры ясна: по словам сотрудников Пограничной полиции, это позволит значительно сократить время и нервы людей, которые до этого вынуждены были десятками минут, а то и часами простаивать на пограничных пунктах, ожидая своей очереди на прохождение паспортного контроля.

Как в Молдове прошел кинологический биатлон
© Sputnik. Евгений Панасенко
Как в Молдове прошел кинологический биатлон

И, если с совместной процедурой проверки граждан и транспортных средств пограничниками все более или менее понятно, то вопрос возникает с использованием четвероногих помощников стражей границы — служебных собак.

Дело в том, что с 2014 года в Молдове собаки обучаются кинологами командам исключительно на государственном языке. Та же практика введена и в соседней Украине, где четвероногие ищейки понимают команды исключительно на "державной мове".

Как быть в ситуации, когда на совместный контроль границы заступит наряд, состоящий из украинских пограничников и молдавской служебной собаки, и удастся ли им понять друг друга?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал подполковник Пограничной полиции, начальник пункта пропуска "Первомайск-Кучурган" Сергей Мартин.

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Теги:
служебные собаки, кинолог, погранполиция, Мартин, Молдова





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