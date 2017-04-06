Подросток пригласил актрису на выпускной, пересняв сцену "Ла-ла Ленд"

Старшеклассник одной из школ американского города Финикс Джейкоб Стауденмайер решил пригласить на свой выпускной голливудскую звезду Эмму Стоун: чтобы привлечь внимание знаменитости, ему пришлось придумать оригинальный способ приглашения — подросток переснял первую сцену из оскароносного фильма "Ла-ла Ленд", где персонажи поют в автомобильной пробке, сообщает Sputnik Беларусь.

Он также поменял текст песни: в отличие от оригинальной композиции, он поет в своем приглашении Стоун на выпускной о том, что "немного похож на Райана Гослинга". Эмма Стоун пока не ответила на приглашение, но сам Стауденмайер уже стал героем социальных сетей, а его видео набирает вирусную популярность.

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