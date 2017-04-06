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Ветеран Михаил Геженко: остался один из всего расчета"

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Тема:
Наследники великой Победы (60)
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(1:52 / 13.37Mb / просмотров видео: 75)
Sputnik / EVGHENII PANASENCO
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Геженко рассказал корреспондентам Sputnik о том, как судьба спасла его от смерти в годы борьбы с фашизмом.

По рассказу Михаила Денисовича, однажды близ некоего села Белое к батарее, в которой он нес службу, подъехала полевая кухня, и голодные бойцы артиллерийского расчета устремились к ней, чтобы поесть. Но внезапно немцы начали обстрел этих позиций, и снарядом "накрыло" всех…

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После той атаки Геженко чудом спасли из-под завалов земли — увидели, что шевелит ртом, значит, жив.

"Нас оставалось только двое из 18 ребят" — строчка из известной песни. В этом же случае Михаил Геженко, совсем молодой тогда человек, выжил лишь один.

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Тема:
Наследники великой Победы (60)

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Теги:
выжил, артиллерийский расчет, бомбежка, Великая Отечественная война, Михаил Геженко, СССР, Молдова





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