По рассказу Михаила Денисовича, однажды близ некоего села Белое к батарее, в которой он нес службу, подъехала полевая кухня, и голодные бойцы артиллерийского расчета устремились к ней, чтобы поесть. Но внезапно немцы начали обстрел этих позиций, и снарядом "накрыло" всех…

© Sputnik/ Сергей Мальгавко Военнопленные в годы ВОВ и 2,5 тысячи евро от Германии

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После той атаки Геженко чудом спасли из-под завалов земли — увидели, что шевелит ртом, значит, жив.

"Нас оставалось только двое из 18 ребят" — строчка из известной песни. В этом же случае Михаил Геженко, совсем молодой тогда человек, выжил лишь один.

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