Репетиция парада Победы в Алабино

В репетиции приняли участие 10 тысяч военных и 100 единиц военной техники. Российское министерство обороны во время Парада в Москве также впервые покажет новейшую арктическую военную технику, сообщает РИА Новости.

Тренировки парадных расчетов будут проходить в Алабино трижды в неделю, вплоть до начала ночных репетиций на Красной площади 27 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

Командовать военным парадом назначен главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В общей сложности парад Победы в этом году пройдет в 28 российских городах, где 9 мая традиционно отметят годовщину победы страны над нацистской Германией.

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