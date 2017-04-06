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В Москве проходят акции памяти погибших при теракте в Санкт-Петербурге

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Акция "Питер — Мы с тобой!" в память жертв взрыва проходит в Москве. Смотрите на видео, как проходит траурное мероприятие






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