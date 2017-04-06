В Москве проходят акции памяти погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Писать грамотно это - модно. Под таким девизом вновь пройдет акция "Тотальный диктант", которая в 2017 году будет проводиться в пятый раз и в Молдове. Как русскоязычное население республики будут проверять на грамотность? Об этом в эфире рассказали гости студии Sputnik Молдова.