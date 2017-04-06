В Москве проходят акции памяти погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Писать грамотно это - модно. Под таким девизом вновь пройдет акция "Тотальный диктант", которая в 2017 году будет проводиться в пятый раз и в Молдове. Как русскоязычное население республики будут проверять на грамотность? Об этом в эфире рассказали гости студии Sputnik Молдова.
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Геженко рассказал корреспондентам Sputnik о том, как судьба спасла его от смерти в годы борьбы с фашизмом.
Репетиция парада Победы к 9 маю прошла в подмосковном Алабино, где военные отрабатывали марш солдат, работу духового оркестра и проезд военной техники, включая танки Т-90 и "Армата", российские бронеавтомобили "Тигр" и ракетные комплексы "Тополь-М".
Молодой человек заверил в своей песне популярную актрису в том, что он "немного похож на Райана Гослинга". Смотрите на видео альтернативную версию картины "Ла-ла Ленд".
Слишком мягкое законодательство в Европе и России позволяет террористам вновь совершать страшные преступления.
Российский сенатор Виктор Озеров считает, что на Украине нужно мирное урегулирование, а не миротворческая операция.
Представитель министерства иностранных дел Белоруссии рассказал, как будет рассматриваться заявка Молдовы на получение статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.