Жителей Молдовы "тотально" проверят на грамотность

В 2017 году акция "Тотальный диктант", которая начиналась исключительно в России, пройдет уже в 80 городах мира. Не исключение и Кишинев, где все желающие русскоговорящие граждане Молдовы, 8 апреля, смогут проверить себя на грамотность и убедиться, насколько хорошо они владеют языком Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Достоевского.

Причем сделать пробу пера могут люди, как только недавно закончившие школу, так и те, для кого хрестоматийные догмы с течением лет стерлись в памяти.

Как принять участие в "Тотальном диктанте"?

Будет ли кто-то среди известных личностей среди тех, кто будет диктовать гражданам Молдовы?

Как владение русским языком, который является в республике средством межнационального общения, служит сплочению молдавского общества?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказали руководитель Российского центра науки и культуры в Кишиневе Михаил Давыдов и доктор педагогических наук Виктор Костецкий.

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