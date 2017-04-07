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Аня Ерхан пожелала Роме Корнееву удачи на сцене

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (44)
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(1:25 / 11.22Mb / просмотров видео: 35)
Sputnik.
© Sputnik.

Участница от Молдовы на детском вокальном шоу "Ты супер!" Анна Ерхан пожелала удачного выступления и победы своему другу Роме Корнееву

Конкурс "Ты супер!" — совместный проект телекомпании НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

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© Sputnik/ Anton Devyatkin
Участники "Ты супер!" получили подарки от Sputnik

На проекте Анна подружилась с другим участником — из Казахстана, Романом Корнеевым.

Десятилетний улыбчивый мальчик Рома Корнеев, как и другие участники шоу, — воспитанник детского дома. На представленных видеокадрах мальчик из Алма-Аты и девочка из молдавского интерната общаются, презрев языковые барьеры (Аня не знает русского языка).

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Надеемся, что что эти отношения не закончатся после того, как завершится международный детский музыкальный конкурс "Ты супер!", а Аня с Ромой — сохранят дружбу и привязанность друг к другу.

На видео показано, как свои чувства к Ане Рома Корнеев обсуждает с продюсером Бари Алибасовым и участниками группы "На-На".

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Музыкальные таланты на пространстве СНГ и Балтии представлены в шоу "Ты супер!" детьми из 9 стран, включая Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию.

Следите в материалах Sputnik за успехами участников и секретами шоу. Читатели Sputnik смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайте агентства. Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

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Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (44)

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Теги:
конкурс "Ты супер!", Рома Корнеев, Аня Ерхан, Казахстан, Молдова, Россия





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