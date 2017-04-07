Валерий Реницэ: после 7 апреля 2009 года меня 5 лет не брали на работу

Не стоит верить тому, что события 7 апреля 2009 года это — "творчество масс" или стихийное возмущение молодежи. Имела место хорошо спланированная акция по свержению власти, по сути, государственный переворот — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал молдавский публицист и аналитик Валерий Реницэ.

"Я прочел много книг и посмотрел фильмы о технологиях "цветных революций" в Сербии, Киргизии и начале революции в Украине. И кое-что для себя понял. Понял, что то, что произошло у нас на площади очень похоже на "цветную революцию", — сказал Реницэ.

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