Цыгане в современном обществе

8 апреля отмечается Международный день цыган. Как сегодня живут цыгане в Молдове и мире? С какими проблемами они сталкиваются в Европе и странах СНГ? О чем мечтает цыганская молодежь? Эти и другие темы обсуждались в ходе видеомоста Кишинев — Минск.

В мероприятии приняли участие:

в Кишиневе:

— цыганский барон Молдовы, председатель коалиции неправительственных организаций ромов, всемирный комиссар "Cris Romani Viiru" Артур ЧЕРАРЬ.

В Минске:

— Вице-глава общественного объединения "Белорусская цыганская диаспора" Артур ГОМОНОВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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