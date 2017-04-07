ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ

Участница от Молдовы на детском вокальном шоу "Ты супер!" Анна Ерхан пожелала удачного выступления и победы своему другу Роме Корнееву.
США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики.
Известный молдавский публицист и аналитик Валерий Реницэ уверен, что события 7 апреля 2009 года - это одна из тщательно спланированных "цветных революций".
В пятницу, 7 апреля, в 11.00 в мультимедийном пресc-центре Sputnik Молдова прошел видеомост на тему: "Цыгане в современном обществе"
Прокурор Страшенского района рассказал сколько грозит фигурантам дела об убийстве Кристины Пархоменко, когда состоится первое заседание суда, а также подробности психиатрической экспертизы обвиняемых.
Некоторые источники сообщили, что гламурный молдавский адвокат Валериан Мынзат, ранее приговоренный к 9 годам тюрьмы, задержан: что говорят в полиции?
После ударов США по правительственной авиабазе в Сирии, Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
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