ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ

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Убийство Кристины Пархоменко: дело сдвинулось с мертвой точки Прокурор Страшенского района рассказал сколько грозит фигурантам дела об убийстве Кристины Пархоменко, когда состоится первое заседание суда, а также подробности психиатрической экспертизы обвиняемых. 9

Источники: гламурный адвокат Мынзат снова задержан Некоторые источники сообщили, что гламурный молдавский адвокат Валериан Мынзат, ранее приговоренный к 9 годам тюрьмы, задержан: что говорят в полиции? 35