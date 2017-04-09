Кадры от церкви "Мар Гиргис" в городе Танта, где прогремел взрыв

Подмосковная электричка после резкого торможения столкнулась с поездом дальнего следования Москва – Брест. В результате происшествия более 30 человек получили ранения. Смотрите на видео, как спасатели исследовали искорёженные вагоны.
Грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма. По информации полиции, по меньшей мере два человека погибли.
Участница от Молдовы на детском вокальном шоу "Ты супер!" Анна Ерхан пожелала удачного выступления и победы своему другу Роме Корнееву.
Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ.
Директор Института Геологии и Сейсмологии Академии Наук Молдовы Игорь Никоара о сейсмической устойчивости молдавской столицы и о том, как трехлетний Пушкин чуть не стал жертвой карпатского землетрясения.
Задержка авиарейса - это не просто неудобство и срыв планов, но и возможность получить денежную компенсацию.
Заключительная часть обзора некогда культовых мест молдавской столицы.
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