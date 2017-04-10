17:12 10 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

В Египте зажгли свечи в память о жертвах терактов

Получить короткую ссылку
Тема:
Теракт в Египте в "Вербное воскресенье": десятки погибших (5)
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:44 / 5.87Mb / просмотров видео: 176)
Ruptly.
© Ruptly.

Египетские мусульмане и христиане зажгли свечи в память о жертвах взрывов, прогремевших в Вербное воскресенье в городах Танта и Александрия

Взрывы прогремели в египетских церквях 9 апреля с разницей в несколько часов, сообщает РИА Новости.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в переполненной прихожанами церкви в Танте. В результате теракта погиб 31 человек, около 80 получили ранения. Второй взрыв раздался у кафедрального собора Александрии, где проводил службу патриарх Коптской церкви Тавадрос ll. Полицейские остановили второго смертника, когда он попытался обойти рамку металлодетектора, после чего мужчина взорвал бомбу.

Жертвами теракта в Александрии стали 17 человек, среди них семеро полицейских.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел режим чрезвычайной ситуации в стране сроком на три месяца. Глава государства также поручил вооруженным силам ужесточить меры по охране границ, а силам безопасности — усилить охрану жизненно важных объектов.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Теракт в Египте в "Вербное воскресенье": десятки погибших (5)

По теме

Пострадали ли граждане Молдовы в египетских терактах
Теги:
Александрия, Танта, церкви, террорист-смертник, теракт, жертвы, взрыв, Египет





Правила пользованияКомментарии

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik



Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Участники Международного марафона в Пхеньяне
Международный марафон в Пхеньяне: как это было
В Египте зажгли свечи в память о жертвах терактов
В Египте зажгли свечи в память о жертвах терактов
На что тратят деньги жители Кишинева
Статистика: на что тратят деньги жители Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.