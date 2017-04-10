В Египте зажгли свечи в память о жертвах терактов

Взрывы прогремели в египетских церквях 9 апреля с разницей в несколько часов, сообщает РИА Новости.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в переполненной прихожанами церкви в Танте. В результате теракта погиб 31 человек, около 80 получили ранения. Второй взрыв раздался у кафедрального собора Александрии, где проводил службу патриарх Коптской церкви Тавадрос ll. Полицейские остановили второго смертника, когда он попытался обойти рамку металлодетектора, после чего мужчина взорвал бомбу.

Жертвами теракта в Александрии стали 17 человек, среди них семеро полицейских.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел режим чрезвычайной ситуации в стране сроком на три месяца. Глава государства также поручил вооруженным силам ужесточить меры по охране границ, а силам безопасности — усилить охрану жизненно важных объектов.

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