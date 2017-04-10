Рошаль призвал врачей Молдовы и России к обмену опытом

Перед встречей с руководством Государственного университета медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану Рошаль подчеркнул значимость обмена опытом между врачами не только внутри одной отдельно взятой страны, но и на международном уровне.

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