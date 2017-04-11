Константин Павлюк: от чего умирают счастливые датчане

"Перед отъездом я прослушал интересную информацию: определили, что самый счастливый народ живет в Дании. И тут же маленькая сводка была в немецком СМИ: в Дании еще самый большой процент смертности. И я себе задал вопрос…"
К какому выводу пришел собеседник, смотрите в видео.
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