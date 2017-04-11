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Путин прокомментировал обвинения в адрес властей Сирии

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Ruptly.
© Ruptly.

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, предшествующие началу военной кампании США в Ираке

По словам президента, он обсуждал эту тему со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой на встрече, которая прошла во вторник, сообщает РИА Новости.

"Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ* на международной сцене, ни больше, ни меньше", — сказал Путин.

По его мнению, то же самое происходит и сейчас.

"И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали", — подчеркнул Путин.

Фраза стала известной благодаря роману "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

*террористическая группировка, запрещенная в России

 

Теги:
Серджо Маттарелла, Владимир Путин





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