Сирийские солдаты обстреляли позиции боевиков в Дейр-эз-Зоре

Военнослужащие 137-й бригады сирийской армии обстреляли позиции боевиков в Дейр-эз-Зоре. Как сообщило видеоагентство Ruptly со ссылкой на местные СМИ, в результате ударов армейских подразделений ликвидированы 14 террористов, выведены из строя принадлежавшие им минометы и пулеметы. Как сообщается, также был уничтожен штаб подразделения боевиков, передает РИА Новости.

Город Дейр-эз-Зор на реке Евфрат, осажденный ИГ, является местом одного из самых ожесточенных противостояний военных и исламистов.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики из различных группировок.

По данным ООН, за время боевых действий погибли около 300 тысяч сирийцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>