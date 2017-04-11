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Вкусные рецепты: как приготовить творожный кулич на Пасху

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Тема:
Пасха 2017: история, обычаи, традиции (9)
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Рецептом приготовления вкусного творожного кулича на Пасху со Sputnik Грузия поделилась кулинар Натия Монтгомери.

Для приготовления творожного кулича на Пасху Вам понадобятся следующие ингредиенты: 500 гр. творога, 180 гр. масла, 150 гр. сметаны, три столовые ложки меда, 50 гр. сахара, ¼ чашки обжаренных грецких орехов, 100 гр. фисташек, ¼ чашки изюма, 10 сушеных абрикосов, цедра ½ лимона, цедра ½ апельсина, цедра одного лайма, ваниль или ванилин, засахаренные лепестки роз и соль по вкусу.

Вначале взбейте миксером масло, сахар и мед до получения однородной массы. Затем добавьте сметану и творог, и вновь взбейте. Потом добавьте грецкие орехи, изюм, цедру лимона и апельсина, нарезанные сушеные абрикосы, ваниль или ванилин и хорошо перемешайте.

Затем поместите сито в миску, покройте ее дно марлей и залейте туда полученную массу, и потом сверху накройте массу в миске марлей. Сверху также положите что-то тяжелое, чтобы стекла лишняя жидкость. Поместите в холодильник на всю ночь. На второй день полученную массу выложите на тарелку, снимите марлю и посыпьте сверху блюдо фисташками, цедрой лайма, кожурой апельсина и высушенными лепестками роз. Приятного аппетита!

Тема:
Пасха 2017: история, обычаи, традиции (9)

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Теги:
кулинар, рецепт, Пасха, Натия Монтгомери, Грузия





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