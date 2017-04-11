Протест сотрудников тюрьмы в пригороде Парижа

Рецептом приготовления вкусного творожного кулича на Пасху со Sputnik Грузия поделилась кулинар Натия Монтгомери.
Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает события, предшествующие началу военной кампании США в Ираке.
Бойцы сирийской армии нанесли удары по боевикам "Исламского государства"* в городе Дейр-эз-Зор. По данным местных СМИ, в результате операции были уничтожены 14 террористов.
Председатель немецкой общественной организации "Культурное общество Молдовы" Константин Павлюк делится мыслями о том, почему среди датчан, признанных самым счастливым народом, самая большая смертность.
Три примара от Либерально-демократической партии задержаны во вторник антикоррупционными органами Молдовы.
Всего открыто 12 уголовных дел по фактам пассивной коррупции, извлечения выгоды из влияния, превышения служебных полномочий и злоупотребления властью.
Главы МИД стран G7 на встрече в Лукке не приняли решение о введении новых антироссийских санкций на фоне обострения в Сирии.
Александр Лукашенко признал, что очень сожалел, узнав об ударе американскими ракетами по авиабазе в Сирии.
В случае окончательной победы Анатолия Бибилова на президентских выборах курс на интеграцию Южной Осетии с Россией продолжится, однако развитие республики, возможно, будет более динамичным, считают опрошенные Sputnik эксперты
Республиканская коллегия адвокатов (РКА) намерена обжаловать в суде нормативное постановление Верховного суда РК и правила пропускного режима для посетителей на территории и в зданиях судов
Пятый созыв Парламента Абхазии передал эстафету шестому. За пять лет парламентариями было принято более 290 законов и более 50 постановлений. Оцените работу депутатов предыдущего созыва.
Беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, попавшие в Эстонию по программе ЕС, отправляются в "турпоездки" по Европе, о которых они не обязаны отчитываться перед властями; вернутся они обратно или попытаются осесть в "более богатых" государствах ЕС, никто не знает
В Кыргызстане нередко человек, продавший машину, начинает получать уведомления о штрафах за нарушение ПДД, совершенное на его бывшем авто посторонним человеком. Корреспондент Sputnik Кыргызстан выяснил, как нужно правильно решать эту проблему.
Ни маленький рост, ни языковые сложности не помешали Сахибу Усарову стать успешным боксером и завоевать титул чемпиона России и чемпиона Европы по версии WBO
Колумнист Sputnik Грузия утром 11 марта вспоминает о легендарном рок-исполнителе Бобе Дилане, дебют которого состоялся в этот день 56 лет назад.
Максимум возможностей использовали армянские штангисты на прошедшем в Хорватии чемпионате Европы, сказал журналистам в Ереване главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян.
По случаю 100-летия стран Балтии был объявлен конкурс на лучшую общую монету; победителем стал молодой литовский дизайнер Юстас Петрулис
Для каждого из заместителей хокима планируется создать специальный секретариат, который займется решением всего комплекса вопросов по развитию необходимой инфраструктуры и продвижению туристского бренда области за рубежом
Мастер по изготовлению сундуков и шкатулок жалуется на то, что государство мало волнует развитие древних ремесел – народные умельцы и ремесленники нуждаются в поддержке.
Обычно к пасхальным праздникам трудовые мигранты возвращаются в Молдову, начинают активно тратить деньги, совершая покупки, и это влияет на обменный курс в стране - из "обменок" на время может исчезнуть валюта.
Александр Лукашенко признал, что очень сожалел, узнав об ударе американскими ракетами по авиабазе в Сирии.
По случаю 100-летия стран Балтии был объявлен конкурс на лучшую общую монету; победителем стал молодой литовский дизайнер Юстас Петрулис
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