Ветеран ВОВ: молдаване всеми силами помогали бить фашистов

Не обошлось тогда и без особо запоминающихся случаев. Как вспоминает Войцехович, один молдаванин с левого берега Днестра добровольно разобрал свой сарай специально для того, чтобы красноармейцы смогли построить плот для переправы через реку.

Мемориалы ВОВ в Молдове: разбитые плиты нашей памяти >>>

Агентство Sputnik благодарит проект "Шаг к Победе", Русский историко-патриотический клуб, Национальный комитет "Победа" и лично Алексея Петровича за помощь в организации съемок.

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